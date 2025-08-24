За несколько часов в небе над Россией сбили 57 украинских БПЛА

Украина предприняла попытку массированной атаки беспилотниками по объектам в России. Об этом в официальном Telegram-канале сообщило российское оборонное ведомство.

Всего за шесть часов средства ПВО России уничтожили 57 украинских дронов. Атака началась около 17.00 и продолжалась до 23.30.

Беспилотники ликвидировали в разных регионах страны, включая Брянскую, Калужскую, Смоленскую, Курскую, Ленинградскую, Тверскую, Новгородскую, Орловскую и Тамбовскую области.

Часть беспилотников уничтожили в Московском регионе и Чувашии, еще несколько — над акваторией Черного моря.

При этом в 00:32 губернатор Брянской области Богомаз сообщил, что над подведомственным ему регионом сбили 21 БПЛА ВСУ. Неясно, входят ли эти аппараты в число тех, о которых докладывало Министерство обороны России.

Примерно в то же время об угрозе атаки беспилотников предупредили жителей Самарской области. Аэропорт в Самаре приостанавливал работу вечером 23 августа — тоже из-за БПЛА.

Аналогичное предупреждение действует также в Ставропольском крае. Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев утверждает, что в Старом Осколе прогремели не менее семи взрывов.

Украина с утра субботы, 23 августа, запускает беспилотники по российским регионам. Несколько БПЛА сбили в Санкт-Петербурге. Один из них взорвался рядом с жилым комплексом.