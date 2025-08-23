Власти прибыли к месту взрыва дрона у дома в Петербурге

В Петербурге дрон повредил два окна в жилом комплексе

Петербургские власти отчитались об осмотре дома, рядом с которым взорвался беспилотник ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин.

Чиновник подтвердил, что украинский дрон нейтрализовали в жилом комплексе «Огни залива» на юге города. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Специалисты, как пояснил Разумишкин, осматривают поврежденный дом. Пока известно о двух выбитых взрывом окнах.

Представитель петербургских властей пообещал собственникам поврежденных квартир компенсационную выплату. Ее обеспечит городской бюджет.

Капитальные конструкции фасада жилого комплекса повреждений не получили. Кроме того, подчеркнул Разумишкин, никто не пострадал. Ранее в прессе появлялась информация о раненых в результате нейтрализации БПЛА у «Огней залива».

Украина атакует Петербург и Ленинградскую область беспилотниками с утра субботы, 23 августа. Работу приостановил аэропорт Пулково. В регионе замедлили мобильный интернет.

Власти перевели в режим повышенной готовности все структурные подразделения Ленинградской области. К вечеру 23 августа здесь и в самом Петербурге сбили восемь украинских дронов.