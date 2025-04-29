За несколько часов силы ПВО уничтожили 51 беспилотник над российскими регионами

Российские системы ПВО уничтожили 51 украинский беспилотник вечером 28 апреля. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минобороны России.

Начиная с 20:20 и до 23:00 по московскому времени, российские военные перехватили и сбили над Курской областью 40 аппаратов, над Орловской — пять, над Крымом — два. Три цели уничтожили над Черным морем, одну — над Белгородской областью. Все беспилотники были самолетного типа.

В ведомстве подчеркнули, что работали дежурные расчеты ПВО. Специалисты анализируют параметры атак и отработанные действия.

Ранее стало известно, что украинские дроны попытались атаковать объекты на территории Липецкой области. Губернатор региона объявил красный уровень угрозы атаки беспилотников.