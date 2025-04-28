Украина попыталась атаковать Липецкую область беспилотниками

Украинские беспилотники попытались атаковать объекты на территории Липецкой области. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщил Telegram-канал Shot .

Очевидцы рассказали изданию о звуках взрывов над городом. Также слышна работа сирены тревоги. По словам жителей Ельца, один из мощных разрывов произошел около 22:40. Перед этим фиксировался характерный для беспилотника гул.

Глава региона Игорь Артамонов в своем официальном Telegram-канале вечером в понедельник, 28 апреля, предупредил о желтом уровне воздушной опасности.

Позднее губернатор также объявил и красный уровень угрозы атаки беспилотников. Власти призвали жителей Ельца не выходить из домов.

Утром 28 апреля в небе над Ленинградской областью также сбили два беспилотника ВСУ.