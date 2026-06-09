Омбудсмен ДНР Морозова: за неделю в ДНР 11 мирных жителей погибли от атак ВСУ

За минувшую неделю в результате ударов ВСУ в Донецкой Народной Республике пострадал 51 человек, в том числе трое детей, также 11 мирных жителей погибли. Об этом заявила омбудсмен региона Дарья Морозова в беседе с РИА «Новости» .

«С 01:06 по 08:06 в результате атак ВСУ по территории ДНР ранения разной степени тяжести получили 51 человек, в том числе трое детей, и 11 человек скончались», — сказала она.

По словам Морозовой, с момента начала вооруженной агрессии со стороны киевского режима в 2014 году общее количество пострадавших мирных жителей достигло 16669 человек, в том числе 1 067 детей.

Накануне стало известно, что силы ПВО за прошедшую неделю уничтожили не менее 3738 украинских беспилотников над российскими регионами. Больше всего дронов ликвидировали 3 и 6 июня. Подавляющее количество атак ВСУ совершили на европейскую часть страны.