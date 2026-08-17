Еще три мирных жителя пострадали в Белгородской области от беспилотников

Еще три мирных жителя ранены в Белгородской области в результате ударов украинских беспилотников. Об этом сообщил региональный оперштаб .

В областном центре БПЛА разбил стекла в производственном цеху и повредил машину. Один мужчина получил осколочные ранения лица и спины, второму посекло осколками предплечье, бедро и спину. Скорая помощь отвезла пострадавших в областную клиническую больницу.

В поселке Малиновка Белгородского округа беспилотник взорвался во дворе частного дома. Осколок попал мужчине в живот. Раненого доставили в Октябрьскую районную больницу.

Также в области из-за атак FPV-дронов получили повреждения автомобили, предприятия и частные строения.

Ранее врио губернатора Александр Шуваев сообщил, что в области погибли восемь человек. Еще 23 мирных жителя были ранены.