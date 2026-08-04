В результате украинских атак с 27 июля по 2 августа погибли 49 россиян, в том числе четверо детей. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадал 391 мирный житель: ранены 342 человека, в том числе 16 несовершеннолетних, погибли 49 человек, в том числе четверо детей», — сказал он.

Мирошник отметил, что за неделю украинские силы выпустили по российским гражданским объектам не менее 6 974 снарядов. Почти все вооружения, применяемые ВСУ против мирного населения, произвели и отправили западные государства.

Также Мирошник заявил, что ВСУ с 27 июля по 2 августа атаковали беспилотниками хабы Wildberries в пяти российских регионах.