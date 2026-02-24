За период с 16 по 22 февраля жертвами украинских атак стали 14 мирных россиян. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в еженедельном докладе, документ оказался в распоряжении РИА «Новости» .

«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 118 мирных жителей: ранены 104 человека, в том числе двое несовершеннолетних, погибли 14 человек», — сказал он.

Кроме того, за неделю ВСУ применили по российским гражданским объектам как минимум 3846 единиц различных боеприпасов. Украинские войска не снижали активность дронных, артиллерийских и ракетных ударов по Белгородской, Херсонской и Запорожской областям. В этих регионах больше всего пострадавших мирных граждан.

Еще под удары ВСУ попали 16 российских регионов, которые находятся довольно далеко от боевой линии соприкосновения.

Сегодня ночью силы ПВО ликвидировали почти 80 дронов. Беспилотники сбили над Краснодарским краем, Черным морем, Крымом, Азовским морем, Адыгеей, Саратовской, Ростовской и Курской областями.