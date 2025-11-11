За неделю от атак ВСУ пострадали более 50 мирных россиян
Мирошник: за неделю от атак ВСУ пострадали 53 мирных россиянина
За неделю от украинских обстрелов пострадали 53 мирных россиянина. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, его процитировало РИА «Новости».
«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 53 мирных жителя: ранены 45 человек, в том числе шесть несовершеннолетних, погибли восемь человек», — сказал он.
Мирошник отметил, что за прошедшую неделю ВСУ выпустили не меньше 3477 снарядов. Большая часть из них была изготовлена и доставлена западными странами. Количество атак по российским гражданским объектам за минувшие семь дней в среднем составило около 500 в сутки.
За эту ночь средства противовоздушной обороны ликвидировали 37 украинских дронов над Россией. Беспилотники сбили над Крымом, Черным морем, Саратовской, Орловской, Липецкой, Ростовской, Брянской, Воронежской и Калужской областями.