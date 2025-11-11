За неделю от украинских обстрелов пострадали 53 мирных россиянина. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, его процитировало РИА «Новости» .

«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 53 мирных жителя: ранены 45 человек, в том числе шесть несовершеннолетних, погибли восемь человек», — сказал он.

Мирошник отметил, что за прошедшую неделю ВСУ выпустили не меньше 3477 снарядов. Большая часть из них была изготовлена и доставлена западными странами. Количество атак по российским гражданским объектам за минувшие семь дней в среднем составило около 500 в сутки.

За эту ночь средства противовоздушной обороны ликвидировали 37 украинских дронов над Россией. Беспилотники сбили над Крымом, Черным морем, Саратовской, Орловской, Липецкой, Ростовской, Брянской, Воронежской и Калужской областями.