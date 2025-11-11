Силы ПВО за ночь сбили 37 украинских беспилотников над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 37 дронов ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего БПЛА ликвидировали над Крымом — 10, также восемь беспилотников сбили над Саратовской областью, семь — над Орловской, по три — над Липецкой, Ростовской и Черным морем, по одному — над Брянской, Воронежской и Калужской областями.

За вчерашнюю ночь средства противовоздушной обороны ликвидировали над регионами России 71 украинский беспилотник. Дроны уничтожили над Брянской, Курской, Орловской, Самарской, Тверской, Калужской, Ростовской и Тульской областями, а также над Крымом и Черным морем.