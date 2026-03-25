Захарова заявила, что за неделю из-за террора ВСУ погибли 14 человек

За неделю в результате террористических действий киевского режима, поддерживаемого Западом, пострадали более 133 человек, 10 из которых — дети. Также 14 человек погибли. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«За минувшую неделю жертвами поощряемого Западом террора ВСУ стали более 133 человек, в том числе 10 детей. 14 человек погибли», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что украинское руководство следует указаниям Лондона и Брюсселя. С помощью натовского оружия ВСУ стремятся чаще осуществлять удары вдали от зоны ведения боевых действий, выбирая в качестве целей самые незащищенные слои гражданского населения, а также объекты социальной инфраструктуры, включая школы, больницы, транспортные узлы и энергетические объекты.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что в ДНР погибли два человека в результате удара ВСУ. Вражеский дрон ударил по локомотиву в депо Волновахи.