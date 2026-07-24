Часть атакованных ВСУ товаров и площадей Wildberries удалось сохранить

Часть площадей и товаров Wildberries, которые подверглись атаке ВСУ, удалось сохранить. Об этом сообщила глава компании Татьяна Ким в своем телеграм-канале .

ВСУ атаковали логистические комплексы компании в Шушарах, Уткиной Заводи в Санкт-Петербурге и в Симферополе.

«Благодарю сотрудников, наших героев: на всех складах оперативно провели эвакуацию. Мы уделяем большое внимание безопасности, что дает свои результаты — по предварительным данным, пострадавших нет», — прокомментировала Ким.

По ее словам, усилия компании сейчас направили на перераспределение товаров по складам — для экономической устойчивости партнеров.

Специалисты устраняют последствия атак. Правоохранители возбудили дело из-за ударов БПЛА в Ленинградской области.