За минувшие сутки в Курской области сбили 164 украинских дрона
За прошедшие сутки над Курской областью сбили 164 украинских БПЛА разных типов, отселенные районы ВСУ атаковали 87 раз из артиллерии. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере «Макс».
«В период с 09:00 27 июля до 09:00 28 июля сбито 164 вражеских беспилотника различного типа. Восемьдесят семь раз враг применил артиллерию по населенным районам. Восемь раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», — сказал он.
По словам Хинштейна, в слободе Белой Беловского района пострадал 52-летний мужчина. В поселке Коренево после удара БПЛА по машине получил ранения 57-летний мирный житель. Обоим оказали медицинскую помощь, от госпитализации они отказались.
Помимо этого, в Конышевском и Льговском районах получили повреждения объекты энергетики. Электроэнергию уже восстановили.
В Курске БПЛА попал в многоквартирный дом, началось обследование квартиры.