Иностранные наемники ВСУ начали предлагать российским силовикам сдать украинские позиции за денежное вознаграждение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя российских силовых структур.

«Некоторые наемники ищут все способы заработать и предлагают за криптовалюту сдать позиции ВСУ или даже свои собственные, когда покинут пункт временной дислокации — подобные прецеденты есть», — рассказал собеседник агентства.

Нередко иностранцы, воюющие на стороне ВСУ, просили российских силовиков помочь им вернуться на родину. Они хотели связаться с консульством или посольством, а также часто запрашивали юридическую помощь. Таких обращений насчитали уже десятки и пусть их меньше, чем от украинцев, но и этот результат уже впечатляет.

Ранее российский силовик сообщал, что наемник из Бразилии погиб из-за издевательств со стороны командования ВСУ. С иностранцем жестоко обращались, потому что он нарушал распорядок дня и употреблял алкоголь.