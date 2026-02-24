«За криптовалюту». Иностранные наемники предлагали сдать России позиции ВСУ
ТАСС: наемники предлагали за криптовалюту передать России координаты позиций ВСУ
Иностранные наемники ВСУ начали предлагать российским силовикам сдать украинские позиции за денежное вознаграждение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя российских силовых структур.
«Некоторые наемники ищут все способы заработать и предлагают за криптовалюту сдать позиции ВСУ или даже свои собственные, когда покинут пункт временной дислокации — подобные прецеденты есть», — рассказал собеседник агентства.
Нередко иностранцы, воюющие на стороне ВСУ, просили российских силовиков помочь им вернуться на родину. Они хотели связаться с консульством или посольством, а также часто запрашивали юридическую помощь. Таких обращений насчитали уже десятки и пусть их меньше, чем от украинцев, но и этот результат уже впечатляет.
Ранее российский силовик сообщал, что наемник из Бразилии погиб из-за издевательств со стороны командования ВСУ. С иностранцем жестоко обращались, потому что он нарушал распорядок дня и употреблял алкоголь.