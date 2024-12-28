Украинские военные заявили, что командование ВСУ продало Донбасс, приказав напасть на Курскую область. Об этом сообщило агентство Associated Press.
«Все, о чем сейчас могут думать [украинские] военные, — что Донбасс просто продали. За какую цену?» — пишут авторы статьи.
Они отмечают, что российская армия в это время продвигается на другом участке фронта и занимает украинские опорные пункты один за другим.
Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что командование ВСУ рассчитывало стянуть в Курскую область группировку российских войск из Донбасса и произвести впечатление на западных спонсоров, однако не достигло целей и при этом понесло огромные потери — более 40 тысяч человек личного состава и 1800 танков и бронемашин.
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