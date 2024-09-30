«За что они нас так, твари?» Жительница Курской области рассказала о первых днях атаки ВСУ на Гирьи
Жительница Курской области рассказала на опросе СК об эвакуации из региона
Жительница Курской области Валентина Головина рассказала сотруднику СК России об обстоятельствах эвакуации из атакованного региона. Женщина проживала в деревне Гирьи Беловского района. Видео появилось в распоряжении 360.ru.
«Один день били, значит, утром, к вечеру опять стреляли. В подвалах не прятались, сидели дома в своем домике. Второй день пожестче уже было. Они летают туда-сюда через нас, снаряды, я уже рассчитала, что к нам не попадет. Он дальше летит, только прислушиваешься, где упал снаряд, взорвался», — рассказала пожилая курянка на опросе у следователя.
Валентина Головина отметила, что на второй день стреляли с двух сторон, вскоре из леса пошел густой дым, все «заполонило, смотреть нельзя».
Жительница Курской области призналась, что лично не видела, как в деревню входили солдаты ВСУ, только слышала, что стреляют. Когда на второй день обстрел немного стих, подошла машина, и женщина подумала, что это украинские боевики. В это время она была во дворе, управлялась с хозяйством.
«Я как-то дрогнула, туда кинулась. Я думала, нацики наступили уже. А что бы я сделала? После уже подумала. А потом смотрю, это наши ребята, знакомые мне. Что могла, схватила в машину, в Белую привезли нас», — поделилась Валентина.
В Белую их привезли на автобусе. Женщина рассказала, что слышала про троих убитых мирных жителей и одном украинском боевике.
«Мирных трое убитых нашли, а этого нацика нашли. Ой, хоть бы вот ему не убить, а хоть бы морду ему пошкарябать. За что они на нас так, твари?» — задала риторический вопрос пострадавшая курянка.
«Я так надеялась, и сейчас верю — верх наш будет. Наши ребята соберутся, я все время Богу молюсь», — подытожила Валентина Головина.