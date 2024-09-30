«За что они нас так, твари?» Жительница Курской области рассказала о первых днях атаки ВСУ на Гирьи

«Один день били, значит, утром, к вечеру опять стреляли. В подвалах не прятались, сидели дома в своем домике. Второй день пожестче уже было. Они летают туда-сюда через нас, снаряды, я уже рассчитала, что к нам не попадет. Он дальше летит, только прислушиваешься, где упал снаряд, взорвался», — рассказала пожилая курянка на опросе у следователя.

Валентина Головина отметила, что на второй день стреляли с двух сторон, вскоре из леса пошел густой дым, все «заполонило, смотреть нельзя».

Жительница Курской области призналась, что лично не видела, как в деревню входили солдаты ВСУ, только слышала, что стреляют. Когда на второй день обстрел немного стих, подошла машина, и женщина подумала, что это украинские боевики. В это время она была во дворе, управлялась с хозяйством.

«Я как-то дрогнула, туда кинулась. Я думала, нацики наступили уже. А что бы я сделала? После уже подумала. А потом смотрю, это наши ребята, знакомые мне. Что могла, схватила в машину, в Белую привезли нас», — поделилась Валентина.

В Белую их привезли на автобусе. Женщина рассказала, что слышала про троих убитых мирных жителей и одном украинском боевике.

«Мирных трое убитых нашли, а этого нацика нашли. Ой, хоть бы вот ему не убить, а хоть бы морду ему пошкарябать. За что они на нас так, твари?» — задала риторический вопрос пострадавшая курянка.

«Я так надеялась, и сейчас верю — верх наш будет. Наши ребята соберутся, я все время Богу молюсь», — подытожила Валентина Головина.