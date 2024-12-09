Кадыров ответил Трампу на его слова об урегулировании конфликта на Украине

Решающий шаг для урегулирования украинского конфликта может сделать только президент Владимир Путин. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, его процитировало РИА «Новости» .

Он прокомментировал высказывание избранного президента США Дональда Трампа о дипломатическом урегулировании конфликта. По его словам, американский лидер сможет остановить поток наемников на Украину и финансирование ВСУ, но урегулирование конфликта произойдет только на условиях Путина.

«Трамп может остановить финансирование, остановить наемников, которые отправляют убивать российский народ. Поэтому решающий шаг, точку может поставить только наш президент. Это остановит всю болтологию», — объяснил он.

Ранее Трамп сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет прекратить боевые действия и заключить мир с Россией. Он подчеркнул, что пока не обсуждал с украинским лидером детали возможного дипломатического урегулирования конфликта.