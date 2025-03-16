На сегодняшний день совершенно очевидно, что курская военная авантюра Украины завершилась полным провалом. Таким выводом поделились авторы материала в американской газете The Wall Street Journal .

«Дерзкая военная авантюра Украины внутри России на этой неделе подошла к концу так же, как и началась прошлым летом: быстро», — подчеркнули журналисты.

Там же авторы обратили внимание, что наступление ВС РФ (его американские авторы назвали «яростным») изолировало недобитые формирования ВСУ. Именно их и просил ранее пощадить Дональд Трамп.

Что Киев имеет по итогу? Почти 66 тысяч погибших украинских военных. И все они лишились жизни из-за сомнительной задумки властей.

Путин ранее уже отреагировал на просьбы Трампа, заметив, что для того, чтобы оставшихся на Курщине вэсэушников пощадили, они должны сложить оружие.