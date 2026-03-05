Взрывы в Саратове. Массированная атака Украины дронами: ранены люди

В Саратове три человека пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ

Украина снова атаковала беспилотниками Саратовскую область. Ранения получили несколько человек, об оперативной обстановке в регионе в телеграм-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.

По предварительным данным главы региона, травмы различной степени тяжести получили три человека — сейчас им оказывают помощь медики.

Удары пришлись по гражданским объектам, на местах падения обломков работают экстренные службы и профильные специалисты.

Телеграм-канал «Саратов онлайн» писал о том, что в Саратове и соседнем Энгельсе начались проблемы с электричеством. Свет, как предполагает пресса, пропал в нескольких районах.

Росавиация ранее объявила о закрытии сразу нескольких аэропортов. Ограничения ввели в воздушных гаванях Саратова, Пензы, Волгограда, Ульяновска и Самары. Почти все эти города стоят на Волге.

Поздним вечером в среду, 4 марта, взрывы также гремели в Сочи, Сириусе и Анапе. Угрозу беспилотной атаки объявляли и в Геленджике.