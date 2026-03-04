Взрывы прогремели над Сочи, Сириусом и Анапой

Около 10 взрывов прогремели в небе над Сочи, федеральной территорией «Сириус» и Анапой во время работы систем противовоздушной обороны по украинским беспилотникам. Об этом сообщил телеграм-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, было как минимум две волны взрывов. Первая началась около 19:30, затем спустя некоторое время раздалась вторая серия громких хлопков. Сирены воздушной тревоги включали не менее трех раз. Наиболее громкие звуки слышали в Адлере, Лазаревском районе, Сириусе и в районе Анапы. В небе наблюдали яркие вспышки.

Из-за угрозы атаки беспилотников в аэропорту Сочи второй раз за вечер ввели ограничения на взлет и посадку самолетов. По данным очевидцев, задержали более 30 рейсов.

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что обломки одного из беспилотников обнаружили на территории четырех частных домов в анапском селе Супсех. Пострадавших нет. В одном доме повредило забор, в остальных зафиксировали незначительные повреждения облицовки, ступеней, водостока и стеклопакета.

В администрации Анапы сообщили, что в городе включили сирены системы оповещения из-за угрозы атаки БПЛА. В Геленджике также объявили угрозу беспилотной атаки, проинформировал мэр Алексей Богодистов.

По данным Министерства обороны России, в период с 16:00 до 20:00 силы ПВО перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника самолетного типа. Из них 21 сбили над акваторией Черного моря, пять — над Азовским морем, три — над территорией Крыма, два — над Белгородской областью, еще два — над Краснодарским краем и один — над Чечней.

Ранее ведомство сообщило, что сегодня ночью силы противовоздушной обороны сбили 32 украинских беспилотника над российскими регионами.