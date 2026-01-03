Атаки на порт Одессы настолько же предсказуемы, как освобождение этого города в будущем. Именно из него украинские военные обстреливали российские гражданские суда, сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X .

«Это был ожидаемый ответ России после того, как киевский режим и НАТО начали использовать Одессу для ударов по гражданским судам», — сказал он.

Дизен предупредил, что если не удастся заключить мирное соглашение, то Россия возьмет Одессу под контроль. По его мнению, это так же предсказуемо, как военный ответ на обстрелы судов.

Из-за атак на транспортную, энергетическую и портовую инфраструктуру одесситы по несколько дней жили без света, воды и отопления. Такие простои могут ударить по экономике Украины, потому что Одесса является важным логистическим узлом, сообщила американская газета The Wall Street Journal.