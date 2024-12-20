Взрывы раздались в пригороде Киева

Взрывы прогремели в пригороде Киева. Об этом сообщили в Telegram-канале украинские мониторинговые группы.

«Пригород Киева — взрывы», — указали в сообщении.

Региональная военная администрация проинформировала в Telegram-канале о воздушной тревоге, работающей по всей территории Киевской области.

Также взрывы прозвучали в Полтавской, Сумской области, в Кривом Роге и в подконтрольном Украине городе Запорожье. В этих регионах включали сигналы тревоги.

Серия взрывов прогремела накануне на территории Киевской области. Военная администрация предупреждала население о полете БПЛА. Также прозвучало требование чтобы люди соблюдали информационную тишину.

Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что ВС России нанесли удар по пригородам Киева и Обухова в Киевской области. Кроме того, российские военнослужащие ликвидировали иностранных наемников в Вышгороде.