RT: в Полтавской и Одесской областях прогремели взрывы

Ночью на востоке Украины действовал режим воздушной опасности. Взрывы раздались в Полтавской и Одесской областях, сообщил RT .

О громких звуках заявили местные СМИ. Власти не комментировали информацию о предполагаемых атаках и их последствиях.

Незадолго до полуночи воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Одесской областях, контролируемых украинскими войсками участках ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщала, что военные засекли дроны-камикадзе над Полтавской областью, в направлении Сумской и Днепропетровской областей.

Несколько взрывов раздались в Херсоне, сообщило издание РБК-Украина. По его информации, удары могли нанести по Корабельному району города.