Взрывы раздались над Саратовом и Энгельсом, работает ПВО

Серия взрывов раздалась над Саратовом и Энгельсом, система ПВО сбивает украинские беспилотники. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Местные жители рассказали о пяти-семи взрывах примерно в 01:15. Также в небе слышали гул моторов в небе, гудела сирена воздушной опасности.

«Предварительно, вэсэушные дроны двигались на малой высоте. По беспилотникам отработали российские силы ПВО», — написали в Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Также в 00:46 в Саратове ввели план «Ковер» в аэропорту.

Рано утром 19 сентября российские силы ПВО сбили над Крымом четыре беспилотника.