Взрывы прозвучали в украинском городе Бершадь

Серия взрывов погремела в городе Бершадь в Винницкой области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил телеканал ТСН.

«Бершадь (Винницкая область) — взрывы», — уточнил канал.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе воздушная тревога звучала с 01:39 по 01:52 по московскому времени.

Взрывы также прозвучали в Херсоне, сообщил телеканал «Общественное».

По данным Telegram-канала «Украина.ру», российские беспилотники «Герань» ударили по целям в Черниговской, Николаевской и Черкасской областях, а также по городу Шостка в Сумской области.

Ранее полиция Киева сообщила о взрыве в студии радиостанции «Армия FM», где, как выяснилось, сработал находящийся в качестве экспоната армейский взрыватель. Пострадала женщина.

До этого в субботу, 18 января, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о частичном разрушении административного здания в столице.