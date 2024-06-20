Объект критической инфраструктуры попал под обстрел в Винницкой области

Фото: РИА «Новости»

Российские войска повредили объект критической инфраструктуры поврежден в Винницкой области Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал глава областной администрации Сергей Борзов.

«Есть попадание в объект критической инфраструктуры», — сообщил он.

Перед этим в регионе власти объявляли воздушную тревогу. Всех местных жителей попросили пройти в ближайшие укрытия.

В ночь на четверг, 20 июня, взрыв прогремел в Днепропетровске. Это произошло на фоне объявленной воздушной тревоги. Всего сирены включали в 12 областях Украины.

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