Объект критической инфраструктуры попал под обстрел в Винницкой области
Российские войска повредили объект критической инфраструктуры поврежден в Винницкой области Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал глава областной администрации Сергей Борзов.
«Есть попадание в объект критической инфраструктуры», — сообщил он.
Перед этим в регионе власти объявляли воздушную тревогу. Всех местных жителей попросили пройти в ближайшие укрытия.
В ночь на четверг, 20 июня, взрыв прогремел в Днепропетровске. Это произошло на фоне объявленной воздушной тревоги. Всего сирены включали в 12 областях Украины.
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