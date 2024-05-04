Взрывы прозвучали в Одессе и Николаевской области | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 17:23 Взрывы прозвучали в Одессе и Николаевской области «Страна.ua»: взрывы раздались в Одессе и Николаевской области

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В Одессе и Николаевской области прозвучали взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на очевидцев.

«Сообщают о взрывах в Николаевской области. Также пишут о взрывах в Одессе», — появились посты в Telegram-канале издания.

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В Сети появились кадры с места прилета в Одессе. Что это за объект, непонятно, видно лишь, что от него поднимается белый дым.

В 16:01 в Николаевской области объявили воздушную тревогу, в 16:51 сирены прекратили звучать. В Одесской области тревогу объявили около 15:00, отбой — через 40 минут. По данным на 17:20, оповещения включены только на подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики.

Утром 4 мая взрывы также звучали в Харькове и Павлограде.