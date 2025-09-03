Взрывы прогремели во Львове, Луцке и еще нескольких городах Украины

Взрывы прогремели в нескольких городах Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщили местные СМИ и Telegram-каналы.

Дважды за ночь взрывы звучали во Львове и Луцке, об этом сообщил украинский телеканал ТСН. Также телеканал сообщил о взрывах в городе Коломыя Ивано-Франковской области. О взрывах в Хмельницком сообщил «24 канал».

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в ряде областей Украины звучит сигнал воздушной тревоги.

В ночь на 2 сентября Украина оказалась под массированной атакой беспилотников. В Одесской, Черниговской и Киевской областях гремели взрывы, на месте прилетов разгорелись пожары. В Сумах после прилета беспилотников произошло сильное возгорание.