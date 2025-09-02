Взрывы и пожары. На Украине заявили о массовой атаке «шахедов»

Шарий: серия взрывов прогремела в Белой Церкви, которую атаковали до 10 БПЛА

Одесская, Киевская и Черниговская области оказались под массированной атакой беспилотников, гремят мощные взрывы, местами на месте прилетов возникли пожары. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

«Измаил Одесской области под массированной атакой шахедов. В городе многочисленные мощные взрывы», — написал он.

Блогер добавил, что в Сумах после прилета беспилотников произошел сильный пожар. Силы противовоздушной обороны работают в Киевской и Черниговской областях, слышны взрывы.

Шарий уточнил, что Киевскую область атаковали до 10 дронов, взрывы прогремели в Белой Церкви.

Telegram-канал «RT на русском»опубликовал кадры, на которых отчетливо слышны взрывы на фоне воздушной тревоги. Как сообщили местные Telegram-каналы, беспилотники атаковали объекты в Измаиле. Другие кадры сняли в Сумах, где на месте одного из прилетов начался пожар.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS. Российские военные за сутки также поразили пункты управления и цеха производства БПЛА, пункты временной дислокации ВСУ.