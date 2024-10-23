В городе Умань Черкасской области Украины прозвучали мощные взрывы. Ранее в регионе объявили воздушную тревогу. сообщил местный телеканал ТСН.
«Взрывы звучат в Умани Черкасской области», — говорится в сообщении источника.
С 10 октября 2022 года российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре в ответ на террористический акт на Крымском мосту.
Целями становятся объекты оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. Ранее прилет ракеты «Искандер» спровоцировал пожар в порту Одессы. Агломерация города объединяет торговый порт, порт Черноморска и порт «Южный».
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Взрывы прогремели в Умани после воздушной тревоги
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