Взрывы прогремели в Умани после воздушной тревоги

В городе Умань Черкасской области Украины прозвучали мощные взрывы. Ранее в регионе объявили воздушную тревогу. сообщил местный телеканал ТСН.

«Взрывы звучат в Умани Черкасской области», — говорится в сообщении источника.

С 10 октября 2022 года российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре в ответ на террористический акт на Крымском мосту.

Целями становятся объекты оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. Ранее прилет ракеты «Искандер» спровоцировал пожар в порту Одессы. Агломерация города объединяет торговый порт, порт Черноморска и порт «Южный».