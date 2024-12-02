Взрывы прогремели в центре комплектации ВСУ и на складе с военными машинами в пригороде Житомира. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости».
«Житомир, пригород и область получили несколько ударов. Город Звягель получил два из них. Один — в центр комплектации, где натренированные (по слухам во Франции) бандеровцы распределялись по подразделениям», — сообщил он.
По его информации, еще один удар осуществили по складу с украинскими военными автомобилями. После этого началась детонация.