Взрывы прогремели в Староконстантинове на западе Украины

Взрывы прогремели в Староконстантинове, где находится военный аэродром ВСУ

В городе Староконстантинове Хмельницкой области на западе Украины утром в понедельник прогремели мощные взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Новости.LIVE».

На окраине города расположен военный аэродром для авиации украинских боевиков.

«Мониторинговые паблики сообщают о взрывах в Староконстантинове в Хмельницкой области», — отметил источник.

По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, по всей территории страны в 07:51 объявили воздушную тревогу.

Вечером в воскресенье в украинской столице также слышали взрывы на фоне воздушной тревоги. Мэр Киева Виталий Кличко объяснял, что детонация оказалась связана с работой системы противовоздушной обороны.

ВС России наносят удары беспилотниками, а также высокоточным оружием по украинским предприятиям ВПК и военным объектам в ответ на атаки на гражданскую инфраструктуру.