Взрывы прогремели в Славянске-на-Кубани и Таганроге

Жители Славянска-на-Кубани сообщили о взрывах. Как предположили подписчики Telegram-канала «Чат Славянска-на-Кубани» , над городом работает ПВО.

Официально информацию о беспилотниках власти региона пока не подтвердили. Местные жители отметили в чате, что предполагаемые взрывы прогремели в районе вокзала. Здесь же, как написали очевидцы, заметили пожарные машины.

О вероятной работе ПВО РФ сообщили также и жители Таганрога.

«Сперва сирена была, потом три взрыва», — поделилась одна из читательниц Telegram-канала «Болталка Таганрога»

Ранее о беспилотниках сообщал глава Брянской области. Здесь сбили пять дронов ВСУ.