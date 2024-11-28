Взрывы прогремели в Славянске-на-Кубани и Таганроге
Жители Славянска-на-Кубани сообщили о взрывах. Как предположили подписчики Telegram-канала «Чат Славянска-на-Кубани», над городом работает ПВО.
Официально информацию о беспилотниках власти региона пока не подтвердили. Местные жители отметили в чате, что предполагаемые взрывы прогремели в районе вокзала. Здесь же, как написали очевидцы, заметили пожарные машины.
О вероятной работе ПВО РФ сообщили также и жители Таганрога.
«Сперва сирена была, потом три взрыва», — поделилась одна из читательниц Telegram-канала «Болталка Таганрога»
Ранее о беспилотниках сообщал глава Брянской области. Здесь сбили пять дронов ВСУ.