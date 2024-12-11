Вооруженные силы России поразили склад боекомплектов ВСУ под Черниговом. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«В Черниговской области прилетало в приграничное село Тимоновичи. Бандеровцы вели огонь со ствольной артиллерии в направлении Брянской области», — отметил подпольщик.

По его словам, украинские боевики «обнаглели в край» — стали квартироваться в брошенных домах, складывать припасы и технику в административных и промышленных постройках. После того, как российские военные попали в склад боекомплектов, из села еще около часа доносились звуки вторичной детонации.

Лебедев также рассказал, что страны — члены НАТО массово передислоцируют военную технику в Польшу. Перемещение настолько серьезное, что его не получается скрыть. Вооружение пока не поступает на Украину.