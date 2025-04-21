Взрывы прогремели в Одессе

В Одессе прогремели несколько взрывов после объявления воздушной тревоги. Об сообщил в своем Telegram-канале мэр города Геннадий Труханов.

«В городе слышны взрывы», — написал он.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигналы воздушной тревоги звучали в Одесской, Николаевской, Харьковской и Сумской областях.

Не менее пяти взрывов раздались в портовой зоне Одессы 13 апреля. Военкоры сообщали, что российские беспилотники «Герань-2» вели в украинскому городу обстрел по определенным целям.

За день до этого в Харьковской области прозвучали не менее двух взрывов. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о трех ударах дронами-камикадзе, два из них нанесли по Немяшлянскому району.