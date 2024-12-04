Взрывы прогремели в Новороссийске

В Новороссийске во время объявленной властями опасности атаки БПЛА прогремели взрывы. Сработала система ПВО, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале .

«В Новороссийске работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — заявил он.

Кравченко объявил об угрозе атаки БПЛА в Новороссийске. В городе включилась сирена — сигнал «Внимание всем». Градоначальник посоветовал тем, кто оказался в момент опасности на улице, спрятаться на крытой парковке, в подземном переходе или на цокольном этаже.

Очевидцы рассказали Telegram-каналу Shot, что около 01:20 услышали в небе от двух до пяти взрывов. Они исходили из акватории Черного моря.

Громкие звуки, похожие на взрывы, раздались в Челябинске. В ЖК «Александровский» выехала полиция.