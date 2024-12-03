В Челябинске прогремели взрывы

Вечером 3 декабря на северо-западе Челябинска прогремели три взрыва. К месту происшествия выехала полиция, сообщил сайт 74.ru .

Первый взрыв прогремел около 21:20. Видеокамеры в ЖК «Александровский» зафиксировали яркую вспышку и последовавший за ней грохот. Спустя 25 минут, по словам очевидцев, послышались еще два громких звука.

Представитель МЧС Челябинской области сообщил журналистам, что экстренные службы не получали обращений о ЧП. Однако полиция, узнав о предполагаемых взрывах из СМИ, решила провести проверку. Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области сообщила, что на место происшествия для установления детальной картины выехали сотрудники отдела «Курчатовский».

Громкие звуки, похожие на взрывы, прогремели 30 ноября в Лазаревском районе Сочи. Их услышали жители микрорайона Лоо и поселка Дагомыс.