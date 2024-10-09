Взрывы прогремели в Николаеве и Сумах

Серия взрывов раздалась в городах Сумы и Николаев. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Николаеве. <…> Сообщают о взрывах в Сумах», — отметили в публикации.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, звуки воздушной тревоги слышны в Полтавской, Черниговской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.

Накануне взрывы прогремели в одесском городе Черноморск после атаки БПЛА. После полуночи мощный взрыв прозвучал в Одесской области после полуночи. Жителей призвали спуститься в укрытия из-за появления ударных дронов над городом.