Взрывы прогремели в Николаеве и Сумах

Серия взрывов раздалась в городах Сумы и Николаев. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Сообщают о взрывах в Николаеве. <…> Сообщают о взрывах в Сумах», — отметили в публикации.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, звуки воздушной тревоги слышны в Полтавской, Черниговской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.
Накануне взрывы прогремели в одесском городе Черноморск после атаки БПЛА. После полуночи мощный взрыв прозвучал в Одесской области после полуночи. Жителей призвали спуститься в укрытия из-за появления ударных дронов над городом.
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