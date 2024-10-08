В Одесской области прогремели взрывы

В одесском городе Черноморск после атаки БПЛА прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«Черноморск, местные паблики сообщают о взрывах», — рассказали журналисты.

Первая информацию об ударах появилась в 01:17. Затем издание сообщило об атаке БПЛА.

Взрывы прогремели на фоне воздушной тревоги, которую объявили в Одесской области после полуночи. Мэр Одессы Геннадий Труханов в своем Telegram-канале призвал жителей спуститься в укрытия из-за появления ударных дронов над городом.

Сильный взрыв в ночь на 8 октября произошел в Сумах. «Зеркало недели» сообщило также об угрозе атак в Николаевской, Днепропетровской областях, на занятых украинскими военными территориях Херсонской и Запорожской областей.