Взрывы прогремели в небе над Сергиевым Посадом

В небе над районами Сергиева Посада прогремели несколько взрывов. Об этом сообщило «Осторожно, Москва» .

Предположительно, сработала система ПВО. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Начиная с вечера понедельника, Московский регион активно атакуют украинские беспилотники. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, за это время системы ПВО уничтожили 35 дронов.

По данным Telegram-канала Shot, ВСУ атаковали российскую столицу беспилотниками типа FP-1 с поражающими элементами. Однако некоторые из сбитых целей опознать невозможно, потому что они полностью сгорели.

Из-за этого возникли трудности в работе столичных аэропортов. Авиакомпания «Аэрофлот» планирует вернуться к штатному расписанию к концу дня.