Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги

В Киеве прозвучали мощные взрывы, работают системы ПВО. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Новини.Live».

«В Киеве слышны взрывы, работает ПВО», — написали авторы канала.

Также там сообщили, что в сторону столицы Украины летят беспилотники.

Перед этим в Киеве и Киевской области прозвучал сигнал воздушной тревоги. Его также объявили в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Винницкой областях.

Минувшей ночью, 15 июня, российские военные корреспонденты сообщили, что ВС России нанесли комбинированный удар по Украине. В атаке использовали гиперзвуковые «Кинжалы», «Калибры» и «Герани».