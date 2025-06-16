Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги
В Киеве прозвучали мощные взрывы, работают системы ПВО. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Новини.Live».
«В Киеве слышны взрывы, работает ПВО», — написали авторы канала.
Также там сообщили, что в сторону столицы Украины летят беспилотники.
Перед этим в Киеве и Киевской области прозвучал сигнал воздушной тревоги. Его также объявили в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Винницкой областях.
Минувшей ночью, 15 июня, российские военные корреспонденты сообщили, что ВС России нанесли комбинированный удар по Украине. В атаке использовали гиперзвуковые «Кинжалы», «Калибры» и «Герани».