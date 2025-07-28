Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины

В Хмельницкой области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

На фоне воздушной тревоги в Хмельницкой области Украины прогремели мощные взрывы. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

«Взрывы слышны в Хмельницкой области», — заявил источник.

По информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории республики в 7:51 объявили воздушную тревогу.

Местные СМИ в ночь на понедельник также заявили о серии сильных взрывов в Хмельницкой области. Сигнал ракетной опасности там запустили в 2:19.

Российские военные наносят удары беспилотниками, а также высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования по предприятиям ВПК и военным объектам противника в ответ на атаки националистов на гражданскую инфраструктуру.

Вечером в воскресенье в Киеве прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Мэр украинской столицы Виталий Кличко объяснял, что детонации были связаны с работой системы противовоздушной обороны.