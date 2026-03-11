Взрывы прогремели над Сочи

В Сочи и на федеральной территории Сириус прозвучала серия взрывов, город отражает атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин .

Журналисты телеграм-канала Shot ранее отмечали, что в Центральном и Адлерском районах Сочи, а также со стороны Сириуса были слышны не менее пяти взрывов. В небе над Черным морем заметили яркие вспышки.

Над всей территорией Сочи работала сирена воздушной опасности, силы ПВО отражали атаку беспилотников.

Мэр города отметил, что все экстренные и оперативные службы приведены в состояние максимальной готовности, а их действия координирует городской оперативный штаб.

Жителей и гостей Сочи призвали сохранять спокойствие и строго соблюдать меры безопасности. Тем, кто находится рядом с береговой линией, рекомендовали не выходить на улицу и оставаться в помещениях без окон.

Кроме того, власти попросили очевидцев не снимать и не публиковать в соцсетях кадры работы ПВО, беспилотников и их обломков, а также действия специальных и оперативных служб и средств защиты объектов.

Ранее в Запорожской области при массированной атаке БПЛА погибли два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.