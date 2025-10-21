Полностью обесточен: Чернигов остался без электричества и воды после взрывов

В Чернигове пропал свет после взрывов 21 октября

На Украине после взрывов оказался полностью обесточен Чернигов. Об этом сообщила пресс-служба городского водоканала.

В ведомстве отметили, что предпринимаются попытки включить подачу воды от альтернативных источников питания, однако и в этом случае ее смогут подавать только на уровень первых этажей.

Граждан призвали набирать воду из водопроводных колонок поблизости. Также в водоканале пообещали организовать ее подвоз.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли массированный удар по Украине в ночь на 20 октября. Воздушную тревогу объявляли по всей юго-восточной части страны.

О серии взрывов сообщали жители Одессы, Днепропетровской и Черниговской областей.