Российские военные уничтожили по одному Patriot и HIMARS украинской армии

Российские военные за сутки уничтожили пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot и ракетной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке.

Кроме того, российские средства ПВО за сутки сбили три снаряда HIMARS и 260 вражеских беспилотников. Ракетные войска, авиация и артиллерия поразили пункты управления и цеха производства БПЛА, а также пункты временной дислокации украинской армии.

Ранее Владимир Зеленский на встрече с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере заявил, что Украине ежемесячно необходимы не менее миллиарда долларов на закупку американского оружия. Стере в ответ пообещал передать ВСУ две системы Patriot.