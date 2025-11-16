Взрывы и дым. Обломки дрона попали в многоэтажку в Волгограде

Обломки БПЛА врезались в жилой дом в Волгограде

Украина атаковала Волгоград беспилотниками. Обломки одного из сбитых дронов врезались в жилой многоэтажный дом, сообщил Telegram-канал Mash .

По предварительным данным, в ночь на воскресенье, 16 ноября, местные жители услышали около 10 взрывов, наиболее громкие — над Красноармейским районом города.

В результате одного из разрывов обломки БПЛА, предположительно, угодили в квартиру на 11-м этаже, что привело к сильному задымлению подъезда.

Ударной волной в соседних домах выбило окна. Жильцы сообщили о запахе гари и густом дыме, распространившемся по лестничным клеткам.

Волгоградское ПВО продолжает работу. Взрывы слышны в нескольких районах города. Власти ввели режим «Ковер» в аэропорту, он временно не принимает рейсы.

Пресс-служба Минобороны России вечером отчитывалась о том, что всего за четыре часа над Россией сбили 36 беспилотников.

Ранее в ДНР при атаке дронов погибли священник, его жена и семья прихожан.