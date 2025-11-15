В ДНР при атаке дронов погибли священник, его жена и семья прихожан

Священник Владимир Шутов, настоятель храма Царственных мучеников в селе Александро-Калиново, его супруга Светлана, а также семья прихожан погибли при попытке выйти из зоны боевых действий. Об этом сообщили на сайте Горловской и Славянской епархии РПЦ .

По данным епархии, группа мирных жителей решилась на эвакуацию после того, как храм, где они находили убежище, был разрушен, а продукты закончились. Во время движения их атаковали украинские беспилотники, затем начался минометный обстрел. Раненых, по свидетельствам местных жителей, добивали дронами всю ночь. Всего погибли семь человек, включая восьмилетнего ребенка.

Односельчане предпринимали попытки забрать тела, однако, как утверждается, дроны вновь открывали огонь, не позволяя приблизиться.

Митрополит Горловский и Славянский Митрофан выразил соболезнования семьям погибших. В приходах епархии на ближайших богослужениях священника, его супругу и погибших прихожан помянут за заупокойной литургией и совершат панихиды.

Епархия попросила верующих о молитвенной памяти по погибшим.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на представителей Курской епархии Русской православной церкви сообщило, что треть храмов Суджанского церковного округа получили повреждения в результате атак Вооруженных сил Украины.