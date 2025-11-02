Взрыв в Туапсе. Беспилотники ВСУ попытались атаковать порт на Черном море

Власти сообщили о повреждении инфраструктуры Туапсе после атаки БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 2 ноября отразили атаку беспилотников в Туапсе. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Несколько дронов упали недалеко от порта. В штабе отчитались о повреждении инфраструктурного объекта, здесь начался пожар.

К месту происшествия направили пожарные расчеты МЧС и силы оперативных служб. О пострадавших не сообщалось.

Украинские беспилотники с позднего вечера 1 ноября пытаются нанести удары по объектам на юге России. Системы ПВО уже отражали атаки в Геленджике, Новороссийске и в Анапе.

Кроме того, Краснодаре, Самаре, Сочи, Геленджике, Волгограде, Пензе и в Саратове временно прекратили работу аэропорты. Такие меры часто вводятся при беспилотной угрозе.