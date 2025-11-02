Украинские беспилотники атаковали сразу несколько регионов России

Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотниками по объектам в городах на юге России. Глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил о работе ПВО в городе-курорте, взрывы слышали также в Туапсе и в Новороссийске.

Богодистов призвал жителей и гостей Геленджика укрыться в помещениях без окон, или спуститься на цокольные этажи зданий. Аэропорт города временно прекратил работу.

Аналогичные меры приняли руководители воздушных гаваней Сочи, Краснодара и Пензы. Росавиация также сообщила о приостановке работы аэропортов Саратова и Волгограда.

План «Ковер», как рассказывал глава Пензенской области Олег Мельниченко, ввели на всей территории подведомственного ему региона. Этот режим активируют при угрозе атаки дронов — об опасности беспилотников также предупредил губернатор.

Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей утверждает, что украинские беспилотники пытаются атаковать не только Геленджик, но и Туапсинский район. В городе-курорте слышали не менее семи громких взрывов. Похожая информация приходила также из Анапы.

Власти Новороссийска ввели на территории всего города режим опасности беспилотников. Местная жительница рассказала 360.ru, что слышит далекий грохот и глухие взрывы.

Поздним вечером в субботу, 1 ноября, Минобороны доложило об уничтожении 29 дронов над Россией.