Взрыв в центре Луганска попал на камеру видеорегистратора

В центре Луганска на проезжей части взорвалась машина. Видеозапись с ЧП опубликовал Telegram-канал «Mash на Донбассе» .

Камера видеорегистратора записала момент взрыва. Следственный комитет по ЛНР возбудил уголовное дело. В результате взрыва погиб один мужчина и пострадала женщина. Также повреждения получили два автомобиля.

Следователи установят обстоятельства произошедшего и проведут взрыво-техническую экспертизу.

Ранее автомобиль взорвался на профсоюзной улице в Москве. Из-за ЧП пострадали три человека, в том числе шестилетний мальчик. По подозрению в покушении на убийство арестовали бизнес-партнера владельца машины.