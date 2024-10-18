Взрыв в центре Луганска попал на камеру видеорегистратора

В центре Луганска на проезжей части взорвалась машина. Видеозапись с ЧП опубликовал Telegram-канал «Mash на Донбассе».
Камера видеорегистратора записала момент взрыва. Следственный комитет по ЛНР возбудил уголовное дело. В результате взрыва погиб один мужчина и пострадала женщина. Также повреждения получили два автомобиля.
Следователи установят обстоятельства произошедшего и проведут взрыво-техническую экспертизу.
Ранее автомобиль взорвался на профсоюзной улице в Москве. Из-за ЧП пострадали три человека, в том числе шестилетний мальчик. По подозрению в покушении на убийство арестовали бизнес-партнера владельца машины.
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